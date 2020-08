Der ehemalige ÖVP-Gemeinderat Erik-Karl Tupy folgt ÖVP-Gemeinderat Werner Pannagl, der den Vorsitz zwei Jahre lang innehatte. Tupy, hauptberuflich „an der Schnittstelle von Industrie und Technik“ tätig ist, möchte dieses fachliche Verständnis auch in der „Interessens- und Berufsorientierten Mittelschule“ (IBMS) einbringen: „Schule ist ein Ort der ständigen Erneuerung im Dreiklang von Schulerhalter, Lehrkörper und Eltern. Ich freue mich, auf hohe Innovationsbereitschaft zu treffen.“

Gemeinde Werner Pannagl (l.) geht, Erik-Karl Tupy folgt als Obmann der „Mittelschulgemeinde“.

Zu tun gibt es rund um altehrwürdige Haus in nächster Zeit einiges: Aktuell im Laufen ist die Sanierung der Jugendstilfenster des denkmalgeschützten Schulgebäudes am Leonhardiberg. Weitere Herausforderungen werden sich aus dem Baugeschehen des Gymnasiums ergeben, darunter etwa ein neuer Verbindungstrakt zwischen dem Erweiterungsbau der Bundesschule sowie ein neuer Mehrzweck-Turnsaal. Zudem wird eine Dachsanierung am Altbau von 1914 notwendig sein, wobei für die Investitionen jeweils Bundesförderungen in Anspruch genommen werden.