Katharina Hussian (45) übernimmt mit Mai die Rosegger-Volksschule in „ihrem“ Perchtoldsdorf. „Das ist etwas Besonderes“, gesteht sie im NÖN-Gespräch. „Hier ist meine Heimat, hier bin ich verwurzelt“.

Und hier tritt sie die Nachfolge von Sylvia Mertz an, die in Pension geht. Nicht als Organisatorin der „Forschertage“. Diese erfolgreiche Veranstaltungsreihe in der ersten Ferienwoche bleibt untrennbar mit Mertz verbunden.

Erfahrung als Pädagogin hat Hussian vor allem „in meiner Herzensschule St. Raphael im Schulzentrum Maria Enzersdorf“ gesammelt, als Direktorin war sie in den vergangenen fünf Jahren in der Volksschule Guntramsdorf–Hauptstraße tätig. „Es war eine spannende Zeit mit einem tollen Team in einem lebendigen Ort und interessanten Begegnungen“, verabschiedet sich Hussian.

Motto: „Gefordert und gefördert“

Dennoch sei die Freude über den Wechsel groß. Die Ziele sind klar abgesteckt: „Du kannst keine Sport-Volksschule machen, wenn lauter Musiker die Schulbank drücken. Mein Anliegen ist es, die Kinder gemeinsam mit dem Team weiterzuentwickeln.“ Jedes Kind soll „gefordert und gefördert werden“.

Und Hussian hat „einen Traum. Am Leonhardi-Berg haben wir ein Bildungscampus-Paradies mit Kindergarten, Volksschule, Mittelschule, Gymnasium. Ich möchte zur Vernetzung aller Bildungseinrichtungen beitragen“. Und auch Jung und Alt verbinden.

Nachfolgerin in Guntramsdorf wird Judith Händler, die – noch – die Volksschule Uetzgasse in Baden leitet.