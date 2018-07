Ein schmerzvolles Jahr ist in der Ambros-Rieder-Schule, einer Sprengel-Sonderschule, zu Ende gegangen. Direktorin Brigitte Zimper ist im Jänner nach langer schwerer Krankheit verstorben.

Im Februar hat Ulla Belloschitz aus Leobersdorf die Leitung der Schule übernommen. Zuvor war die Pädagogin unter anderem als Beratungslehrerin in Wiener Neustadt tätig.

Ihr Motto – „Gemeinsam ist alles zu schaffen!“ – kommt beim Team gut an, sie hat auch „stets ein offenes Ohr für die Schülerinnen und Schüler. Ich gehe mit großer Sorgfalt auf ihre Bedürfnisse ein“.

Die Ambros Rieder-Schule sei „seit vielen Jahren eine kompetente und wichtige Einrichtung in Bezug auf Kinder mit erhöhtem und besonderem Förderbedarf“. In sieben Klassen (vier im Kulturzentrum, drei im Pflege- und Förderzentrum in der Theresien au) wird den Schülern und Schülerinnen „ein breites Spektrum an Regelunterricht, sozialem Miteinander, Bewegung, Übungen des täglichen Lebens und berufsvorbereitenden Arbeiten geboten“, merkte Belloschitz an. Das Klima sei „sehr herzlich“.

Nachmittagsbetreuung ab Herbst im Angebot

Neu im Schuljahr 2018/19: „Wir können Montag bis Donnerstag bis 17 Uhr und Freitag bis 16 Uhr eine Nachmittagsbetreuung anbieten“, freut sich die Schulleiterin.

Ambros Rieder (1771 bis 1855), Namensgeber der Schule, war Lehrer, Komponist, Chorleiter und Organist.