Während der Ausbau des Mödlinger Gymnasiums in der Keimgasse schon seit fast einem Jahr läuft, ist nun endlich auch Licht am Ende des (Platznot-)Tunnels in Perchtoldsdorf.

Denn von den 460-Millionen-Schulentwicklungsprogramm-Euro gehen 10 in Richtung Leonhardiberg. „Damit gehören die Container- und Wanderklassen endlich der Vergangenheit an“, freut sich Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, einst selbst Absolvent der Schule. Durch die nun zur Verfügung stehenden Mittel wird die Umsetzung des im Vorjahr von der Bildungsdirektion ausgewählten Architekturentwurfs nun zum konkreten Projekt.

Damit ist auch die Marktgemeinde gefordert, die Vorbereitungen zum Gym-Ausbau zu treffen. All das hat mit dem „Bauverbund“ zwischen Gymnasium, Volks- und Mittelschule am „Bildungscampus Roseggergasse“ zu tun, den hier ist die Schulgemeinde „als Erhalter in der Pflicht. Wir werden im Sommer mit Umbauten beginnen, die zunächst den Keller- und Garderobenbereich betreffen werden“, stellt Schuster klar. In Abstimmung mit den Bauarbeiten am Gymnasium wird ein neuer Verbindungstrakt zwischen den Baukörpern und ein neuer Turnsaal im Innenhof entstehen.

Zudem wird es eine Dachsanierung am denkmalgeschützten Altbau (1914) geben. „Hierzu werden wir auf die zweckgebundenen Fördermittel aus der Gemeindemilliarde des Bundes zurückgreifen“, erklärte der Bürgermeister die Finanzierung seitens der Vorhaben.