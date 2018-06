So versammelten sich wieder die drei Kapellen auf dem Marktplatz, um Gemeindevertretern und Geistlichkeit Ständchen zu bringen. Gleichzeitig fand auf dem Kirchenbergl die Hochzeits-Agape der beiden Mediziner Christian Wunsch und Carola Weinzettl statt, die vom ehemaligen Kaplan und jetzigen Fischamender Pfarrer Ivica Stankovic vorgenommen wurde.

Am darauffolgenden Tag begrüßte Pfarrer Josef Grünwidl in der Pfarrkirche seine versammelten Schäfchen mit Klimaanlage geschädigter Stimme. Doch er hielt tapfer durch, ebenso wie die Sängerschar, denen bei Jüttner in der Franz Josef-Straße und Schmaderer in der Brunner Gasse Labstellen zur Verfügung standen. Der Pfarrer dankte den Ministranten, Himmelsträgern, aber auch der Gemeinde und den Vereinen, darunter dem Roten Kreuz, die alle zum Gelingen des Fronleichnamsfestes beitrugen. Auch die neue Rotkreuz-Hundestaffel marschierte brav mit.