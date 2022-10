Verkehrssicherheit: Schulstraße im Gesetz verankert

Bisher gab es keine eigenen Regelungen für „Schulstraßen“ – eine derartige gibt es seit einem Jahr in der Sebastian Kneipp-Gasse -, die lokalen Behörden mussten für jeden Standort individuelle Fahrverbote ausarbeiten. Seit 1. Oktober ist die „Schulstraße“ nunmehr als Instrument mit einheitlichen Regelungen und einem eigenen Verkehrszeichen in der Straßenverkehrsordnung (StVO) verankert.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Grüne, hat das neue Schild höchstpersönlich vorbeigebracht. Sie hofft, dass mit der „Schulstraße“-Kundmachung künftig „am allmorgendlichen Schulweg brenzlige Situationen vor Schulen verhindert werden können. Mit einheitlichen Regeln und einem eigenen Verkehrszeichen wird für alle auf den ersten Blick sichtbar: Achtung Schulkinder – hier ist eine Schulstraße. Die Schulstraße ermöglicht so eine rasche und zielgenaue Verkehrsberuhigung im Umfeld von Schulen.“

ÖVP-Verkehrssprecher, Nationalratsabgeordneter Andreas Ottenschläger ist zufrieden: „Wir haben auf kommunaler Ebene die Möglichkeit geschaffen, zu gewissen Stoßzeiten auf Schulstraßen temporäre Fahrverbote zu erlassen. Warum das in der Praxis Sinn macht, sehen wir in der Volksschule Kneipp-Gasse in Perchtoldsdorf: mehr Verkehrssicherheit für unsere Kinder.“

Nationalratsabgeordneter Hermann Weratschnig, Verkehrssprecher der Grünen, geht davon aus, dass "die Schulstraße in Perchtoldsdorf als Vorbild für viele Gemeinden dienen kann und zeigt, wie die neue StVO in der Praxis gelebt wird. Mit dieser neuen Möglichkeit bringen wir mehr Sicherheit vor die Schulen und gleichzeitig den notwendigen Spielraum für eine passgenaue Umsetzung in die Gemeinden“.

Thema: Schulstraße

Straßenstellen oder Gebiete in der unmittelbaren Umgebung von Schulgebäuden können zu Schulstraßen erklärt werden.

Das Gehen auf der Fahrbahn ist erlaubt. Der erlaubte Fahrzeugverkehr darf aber nicht mutwillig behindert werden.

Der Verkehr mit Fahrzeugen ist grundsätzlich verboten. Davon ausgenommen ist der Fahrradverkehr. Krankentransporte, gewerbliche Schülertransporte (nicht die „Elterntaxis“!), Fahrzeuge des Straßendienstes, der Müllabfuhr, des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr in Ausübung des Dienstes, Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs, von Abschleppdiensten, der Pannenhilfe sowie Anrainer dürfen zu- und abfahren. Die Behörde kann auch Ausnahmen für Anrainerverkehr (Fahrten zu Anrainern) festlegen.

