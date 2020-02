Wahlanfechtung durch die Grünen fix .

Seit Montagabend ist es beschlossene Sache: die Grünen in Perchtoldsdorf fechten die Wahl an. Nach einer neuerlichen Auszählung in der Vorwoche konnte die ÖVP ihre Absolute um exakt eine Stimme retten. Zulasten eines Mandats der Grünen.