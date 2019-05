Aufbauend auf den Ergebnissen der vom „Institut für Jugendkulturforschung“ 2017 durchgeführten Jugendumfrage, hat die Marktgemeinde Perchtoldsdorf das Jugendzentrum im Hyrtlhaus auf völlig neue Beine gestellt.

Das von Inge Schedler und Claudia Schumm betriebene „JOE Teecafé“ mit speziellen Aktionen für Schüler und Lehrlinge ist das gastronomische Herzstück des rundumerneuerten Zentrums. Schedler beschreibt die Vision dahinter: „Wir haben geträumt, dass so ein Lokal eine gute Drehscheibe sein kann, um alle hier zusammenzubringen.“

Ab Herbst regelmäßige Events

JOE steht für „Jugend ohne Ende“ ebenso wie für Joseph Hyrtl, den bedeutenden Anatomen und ehemaligen Hauseigentümer, der mit großzügigen finanziellen Zuwendungen 1886 die Errichtung der ersten Kinderbetreuungseinrichtung Perchtoldsdorfs in der Hochstraße 28 ermöglichte und damit am Beginn der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit steht.

Die Jugendräume „Study“ und „Wohnzimmer“ sind für Jugendliche frei zugänglich, es gibt dort keinen Konsumationszwang. In der neuen Jugendlocation werden ab Herbst regelmäßige Events wie Public Viewing, Konzerte und Workshops veranstaltet. Los geht’s am 6. Juni um 19 Uhr mit einer Lesung von Schauspielerin Erni Mangold (92) aus ihrem Buch „Lassen Sie mich in Ruhe“.

Neben dem JOE ist auch Platz für die Mobile Jugendarbeit MOJA, die den Perchtoldsdorfer Jugendlichen seit 2005 ihr Unterstützungsangebot (Beratung, Einzelfallhilfe, Streetwork, Präsenz bei Großveranstaltungen) zur Verfügung stellt.

Die MOJA unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zwölf bis 23 Jahren bei der Bewältigung ihrer jeweiligen, teilweise belastenden Situationen, bietet Beratung und Begleitung in diesem Prozess.

Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, sprach von einem „neu geschaffenen Wohlfühlort für alle Generationen“, der auf unterschiedlichste Bedürfnisse Rücksicht nimmt. „Man spürt, dass hier Menschen zusammenkommen, die verbindend wirken.“ Star-Autor Thomas Brezina schickte eine Grußbotschaft: „Wer im Kopf und im Herzen jung bleibt, hat mehr davon.“