Schuster erklärt: „Die FPÖ hat mit 209 Stimmen (2,54 %) genau die Wahlzahl erreicht. Das heißt, hätte die FPÖ eine Stimme weniger, wäre sie gar nicht mehr im Gemeinderat vertreten, hätten wir eine Stimme mehr, dann hätten wir die absolute Mehrheit.“ Jetzt heißt es für Schuster den morgigen Tag abwarten und damit die Auszählung der Vorzugsstimmen, die letztlich den Ausschlag für oder gegen die Absolute der ÖVP geben werden.

FPÖ-Spitzenkandidat Robert Lugar erklärt auf NÖN-Nachfrage: „Wir sind grundsätzlich froh, dass wir das eine Mandat gehalten haben. Allerdings war die Wahlbeteiligung geringer als im Jänner, es dürften einige Wähler in den fraglichen Sprengeln zuhause geblieben sein, was in letzter Konsequenz der FPÖ und der ÖVP Stimmen gekostet hat. Im Moment haben wir 210 Stimmen, für uns ist das Wahlergebnis eine gute Nachricht, weil wir ja angetreten sind, um die Absolute der ÖVP zu brechen.“

Das vorläufige Wahlergebnis:

ÖVP: 3.951 Stimmen, 48,08 %

Liste SPÖ: 702 Stimmen, 8,54 %

Liste Grüne: 1.588 Stimmen, 19,19 Prozent

FPÖ: 209 Stimmen, 2,54 %

Perchtoldsdorfer Bürgerliste: 1.096 Stimmen 13,4 %

NEOS: 682 Stimmen, 8,30 %

Wahlbeteiligung: 59,80 %