"Zug nach Wien": Dieser musikalische Zug fährt mit Sicherheit ab

Seit 2018 ist die Perchtoldsdorfer Formation „Zug nach Wien“ rund um Frontman Stephan „Stoffi“ Sommerbauer musikalisch am Start. Mit „Lange nicht gefragt“, „Raketenstart“ und „Wie du“ schaffte es die Band auch in die Charts.

Am Freitag hat die erste EP – ein Shortplayer mit sechs Songs – das Licht der Welt erblickt, am Sonntag wurde sie im „Area“ in Wien live vorgestellt: „Nur so ein Gefühl“ sei „konkret und doch diffus – klar benennbar, aber irgendwie auch nicht“, beschreibt Sommerbauer den Titel. Der Tonträger „ist das Resultat von Geschichten, die ein Mitt-Zwanziger heute erlebt: von der Quarter-Life-Crisis über die Kunst des Erwachsen-Werdens bis hin zum sehnlichen Wunsch nach Stabilität in krisengebeutelten Zeiten“.

Musikalisch habe sich einiges geändert, erzählt Sommerbauer: „Wir waren eher dafür bekannt, Gute-Laune-Musik beizusteuern. Diese Platte ist düsterer – auch, wenn wir bei aller Ernsthaftigkeit gewisses Augenzwinkern nicht verloren haben.“ Das Projekt wurde mit befreundeten Musikern umgesetzt, die auch ihre Wurzeln in Perchtoldsdorf haben: Oliver Oszwald (Showyourteeth), Markus Jürgensen (3 Feet Smaller) und Stefan Eckhard (From Dawn To Fall).

