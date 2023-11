In voller Breite über die Petersbach-Brücke radeln

„Das ist einer von vielen Bausteinen in der Ertüchtigung des Perchtoldsdorfer Geh- und Radroutennetzes“, erklärte Vizebürgermeister & Verkehrsreferent Christian Apl von den Grünen. „Ziel ist, ein durchgehend sicheres und familienfreundliches Wegenetz zu schaffen. Wir haben vor etwa drei Jahren auf der Nordseite des Petersbaches einen ausreichend breiten Geh- und Radweg zwischen dem NÖ Pflege- und Förderzentrum und eben jener Brücke angelegt, weil auf der Südseite in diesem Abschnitt nur ein für Fußgänger nutzbarer Trampelpfad bestand.“

Vor wenigen Wochen wurde der Geh- und Radweg auf der Südseite der Brücke bis zur B12 saniert, etwas verbreitert und „bei dieser Gelegenheit auch gleich entsiegelt“, ergänzte Apl. „Jetzt ist eben die Verbreiterung der Brücke an der Reihe, um auch dort einen ungehinderten Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Am Erscheinungsbild der Brücke wird sich dadurch nicht viel ändern.“ Auch die Bäume bleiben entgegen anders lautender Meldungen erhalten.

Die Petersbach-Radroute hält Apl für „eine wichtige Verbindung zur U6 nach Siebenhirten. Erfreulicherweise hat auch in Perchtoldsdorf der Alltagsradverkehr zugenommen und wird sicher noch weiter zulegen, was die Belastung durch den Kfz-Verkehr reduzieren wird“.

Für die Kritik der Bürgerliste, die „diesen absoluten Unsinn“ stoppen will und mit einer Fotomontage gegen das Projekt argumentiert, hat Apl nur wenig Verständnis: „Wir haben diese Maßnahme schon zweimal mehrheitlich beschlossen. Einmal im Gemeinderat am 24. März im Rahmen eines größeres Gesamtprojekts, welches dann aber in einem anderen Abschnitt abgeändert werden musste. Und zum zweiten Mal im Gemeindevorstand am 17. Oktober als Einzelprojekt.“