Der 85-jährige war unter anderem an der TU Wien, in der Wissenschaftlichen Abteilung der Wirtschaftskammer Österreich tätig und gehört zu den Gründern der österreichischen Politikwissenschaft. Zudem war Welan mehrfach Rektor der Uni für Bodenkultur und gehörte von 1983 bis 1986 als ÖVP-Mandatar dem Wiener Gemeinderat an. Er war von 1986 bis 1988 Stadtrat und bis 1991 Dritter Landtagspräsident.

