Die acht Teststationen in der Perchtoldsdorfer Siegfried Ludwig-Halle zählen zu den am stärksten frequentierten Standorten im Bezirk Mödling. Hier werden in Zusammenarbeit zwischen Marktgemeinde, dem örtlichen Zivilschutzverband und der Dienststelle des Roten Kreuzes jeweils mittwochs (9 bis 12 und 18 bis 21 Uhr) bis zu 2.700 Antigen-Schnelltests abgenommen. Nunmehr erweitert die Gemeinde in Kooperation das kostenlose Testangebot am Montag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12.30 und 13 bis 19 Uhr in der Aqua Lounge des Freizeitzentrums; für diese Zusatztermine ist eine Buchung unter www.test2380.at erforderlich. Der Mittwoch bleibt weiterhin anmeldefrei.

Achtung: Der neue, barrierefreie Eingang erfolgt ausschließlich bei der Aqua Lounge des Freizeitzentrums in der Donauwörther Straße, der Ausgang wie bisher über die Besucherebene in der Donauwörther Straße.