Der österreichische Multipercussionist David Christopher Panzl wurde 1985 in Salzburg geboren. Seinen ersten Unterricht am Schlagwerk erhielt er im Alter von vier Jahren in der Landesmusikschule Mondsee.

Sein erstes Solokonzert spielte er im Alter von 13 Jahren mit der Bad Reichenhaller Philharmonie. Während seiner Schulzeit am Musischen Gymnasium Salzburg absolvierte er mehrere Studienaufenthalte in New York mit dem Schwerpunkt Jazz.

Nach der Matura ging Panzl nach Wien und studierte an der Konservatorium Wien Privatuniversität das Konzertfach Schlagwerk bei Prof. Josef Gumpinger, wo er 2010 den Bachelorabschluss mit Auszeichnung erhielt.