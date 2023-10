Mödlings Unfall-Ambulanz nur mehr am Vormittag besetzt

Die Hiobsbotschaft: Wer etwa umknickt und einen geschwollenen Knöchel hat oder seinen Arm nach einem Sturz nicht mehr bewegen kann, ist ab 1. November im Landesklinikum Mödling zwischen 13 und 8 Uhr fehl am Platz. Denn ebendort ist der Ambulanzbetrieb für Orthopädie & Traumatologie (=Unfallchirurgie) in diesem Zeitraum gesperrt. Diese einschneidende Maßnahme gilt aufgrund akuten Personalmangels bis auf Weiteres. Einzige Ausnahme: Die Versorgung von Kindern unter 10 Jahren bleibt am Standort Mödling rund um die Uhr aufrecht.

Die Empfehlung der Klinikleitung: „Außerhalb dieser Zeiten ersuchen wir Sie, in umliegende Kliniken mit entsprechender Ambulanz auszuweichen. Am Standort Baden steht der Ambulanzbetrieb 24 Stunden an allen Tagen zur Verfügung.“