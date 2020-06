Herzog, Mutter einer 20-jährigen Tochter, begann ihre berufliche Karriere als Sozialarbeiterin beim Hilfswerk in Wien, ehe sie in den NÖ-Landesdienst wechselte; unter anderem war sie bislang in den Bezirkshauptmannschaften Mödling, Baden und Wiener Neustadt tätig.

Das berufsbegleitende Jus-Studium beendete Herzog vor sieben Jahren: „Ich bin sehr gerne Verwaltungsjuristin, es ist ein sehr spannendes Betätigungsfeld.“ Das neue Aufgabengebiet als Bezirkshauptmann-Stellvertreterin bedeute „eine neue Herausforderung, die ich auch immer wieder suche. Ich arbeite sehr gerne mit und für Menschen“.

Ganz unbekannt ist der Bezirk Melk für Herzog nicht; sie stammt aus Aggsbach-Markt (Bezirk Krems-Land).