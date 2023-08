Gumpoldskirchner Firma Messer nun unter neuer Führung

Bei der Firma Messer, dem weltweit größten privat geführten Spezialisten für Industrie-, Medizin- und Spezialgase, gab es einen Wechsel an der Spitze: Bernd Eulitz übernahm den Vorstandsvorsitz von Stefan Messer, der im Gegenzug den Vorsitz im Aufsichtsrat des Unternehmens einnimmt.

Eulitz, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Industriegase-Sektor verfügt, fungierte bislang als stellvertretender Geschäftsführer. An seiner Seite komplettiert nun der bisherige Finanzchef Helmut Kaschenz den Messer-Vorsitz. Messer gab den Vorstandsvorsitz und damit die operative Führung des Unternehmens just im Jahr des 125. Jubiläums des Unternehmens ab. Der vorherige langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrates, Jürgen Heraeus, wurde zum Ehrenmitglied des Gremiums ernannt.

Gase für die meisten industriellen Prozesse

Aufsichtsratschef Messer ist Gesellschafter der dritten Generation und führte das Unternehmen 2004 nach einer existenziellen Krise wieder in den vollständigen Besitz der Familie zurück. Er sieht eine „gute Ausgangsbasis um nach dem Führungswechsel das nächste erfolgreiche Kapitel aufzuschlagen: In den kommenden Jahren wird es darum gehen, unser volles Potenzial als kunden- und werteorientierter Player im globalen Wettbewerb zu realisieren.“ Den Erfolg des Unternehmens sieht Messer „auf einem soliden Wertefundament gebaut: Gase sind in den meisten industriellen Prozessen so wichtig wie Wasser und Strom, in unseren modernen Kompetenzzentren entwickeln und optimieren wir die Anwendungstechnologien laufend. Wir haben eine einzigartige Unternehmenskultur und damit beste Voraussetzungen, um in den kommenden Jahren, auch mit finanzieller Solidität, eine ambitionierte Wachstumsstrategie umzusetzen.“

Die von Messer produzierten Spezialgase werden in der Industrie, im Umweltschutz, in der Medizin, der Lebensmittelbranche, der Schweiß- und Schneidtechnik, im 3D-Druck, im Bauwesen sowie in der Forschung und Wissenschaft eingesetzt. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 10.000 Beschäftigte und legt großen Wert auf nachhaltige Produkte und Serviceleistungen in Europa, Asien und Amerika.