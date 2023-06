Neues Duo in der Fundermax-Chefetage

Mit 1. Juli wird Thomas Lassacher (45) neuer Geschäftsführer von Fundermax und folgt damit Arnulf Penker, der das Unternehmen Ende August verlässt. Somit wird der Weltmarktführer für hochwertige Fassadenplatten und Anbieter einer dekorativen Produktpalette für den Innenausbau durch das Geschäftsführungsduo Gernot Schöbitz und Thomas Lassacher geleitet.

Lassacher, gelernte Tischler und Wirtschaftsingenieur, baute nach seinem Studium an der FH Joanneum ein Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt Produktionsplanung und Steuerung in der Industrie auf. Seit 2012 war er für Isovolta tätig, wie Fundermax ein Unternehmen der Constantia Industries AG und führender Hersteller von Elektroisoliermaterialien, technischen Laminaten und Verbundwerkstoffen. Stationen bei Isovolta waren unter anderem Werksleiter in Wiener Neudorf und - zuletzt - Geschäftsführer des Standorts in Kassel, Deutschland.

Erlfried Taurer, Vorstandsvorsitzender der Constantia Industries AG, freut sich, „mit Thomas Lassacher einen hervorragend qualifizierten Nachfolger für die Geschäftsführung von Fundermax aus der eigenen Unternehmensgruppe gefunden zu haben. Gerade sein großes Know-how in den Bereichen IT, Digitalisierung und Prozessoptimierung werden eine wichtige Ergänzung sein“. Lassacher ist sich bewusst, dass „Fundermax ein Unternehmen mit langer Tradition ist, das sich aber nicht auf dem Erreichten ausruht, sondern laufend weiterentwickelt“.