Amtsleiter-Übergabe wird vorbereitet

Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung wurde Alexander Weber als Nachfolger von Amtsleiter Wolfgang Schragner, der in den Ruhestand treten wird, auserwählt. Der Jurist, zuletzt Amtsleiter-Stellvertreter in Guntramsdorf, „freut sich schon auf die neuen Herausforderungen und die gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen“. Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, zeigte sich „erleichtert, dass die Geschicke der Gemeindeverwaltung zukünftig wieder in erfahrenen Händen liegen. Ich wünsche beiden Herren alles Gute“.

Wolfgang Schragner blickt dem Ruhestand gelassen entgegen: „In meiner gewonnenen Freizeit werde ich Familie und Hobbys in den Vordergrund stellen, vor allem möchte ich mehr auf meine Gesundheit achten.“

