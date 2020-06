Nachdem sich Christian Höbart von der FPÖ abgewandt hat und als Generalsekretär zum "Team HC STrache" gewechselt ist, hat Robert Stania in seiner Funktion als Bezirksparteiobmann-Stellvertreter statutengemäß vorübergehend die Leitung der Geschäfte in der Bezirksorganisation übernommen - die NÖN berichtete. „Die freiheitliche Familie im Bezirk ist geeint, wir sehen positiv in die Zukunft“, betonte Stania im Rahmen der Bezirksvorstandssitzung am Montag. Da kam es zu einer weiteren überraschenden Änderung, zumal mit Daniel Könczöl auch der bisherige geschäftsführende Bezirksparteiobmann seine Funktion zurückgelegt hat: „Ich möchte mich wieder verstärkt der Arbeit in der Stadt Mödling widmen", lautete seine Begründung. Als Nachfolger schlug er Christoph Luisser vor. Der Bezirksvorstand ist dem Antrag gefolgt, bis zum 28. September, dem Termin des ordentlichen Parteitages, leiten Stania und Luisser die Bezirkspartei gemeinsam.