MARIA ENZERSDORF Acht Jahre war Harald Schuh Vorsitzender der SPÖ Maria Enzersdorf. Aus beruflichen Gründen – der Geschäftsführer der „BG3 Baumeister GmbH“ mit Sitz in Mödling – wurde Innungsmeister in der Wirtschaftskammer. Nun übernimmt Michael Capek die Funktion. Schuh bleibt allerdings weiterhin Mitglied des Gemeindevorstands, Obmann des Infrastruktur-Ausschusses. „Mit Michael Capek haben wir jemanden an der Spitze, der sich ganz und gar der Partei widmen kann“, betont Schuh.

Capek, Angestellter der Gesundheitskasse, freut sich auf die Herausforderung und will die SPÖ Maria Enzersdorf noch weiter öffnen: „Wir wollen Mitglieder dazugewinnen und für unsere Arbeit begeistern. Ich würde mich auch über eine Verjüngungskur unserer Ortspartei freuen, daran werden wir zukünftig verstärkt ausarbeiten.“

Für SPÖ-Bezirksparteivorsitzenden Hannes Weninger ist klar: „Michael Capek wird neue politische Impulse setzen.“