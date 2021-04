Das waren noch Zeiten, als sich die Tätigkeiten im Wasserwerk auf – überspitzt formuliert – „Schieber auf, Schieber zu!“ beschränkt haben, muss Friedrich Panny (62) schmunzeln. So in etwa präsentierte sich der Job des gelernten Installateur- und Heizungsbauers anno 1983.

Das Mödlinger Wasserwerk wurde erneut vom Umweltbundesamt als EMAS-Einrichtung (Eco Management and Audit Scheme) zertifiziert, die entsprechende Urkunde nahm bereits Helmut Bauer entgegen. Der 51-jährige Mödlinger ist Panny als Leiter des Mödlinger Wasserwerks nachgefolgt.

„Da haben wir gesehen, dass uns auch die Elektronik einen Schmäh vorgaukeln kann.“ Fritz Panny erinnert sich an den leeren Wasserbehälter im Juni 2014

Exakt 30 Jahre lang hatte Panny im Wasserwerk das Sagen, war unter anderem bei den sechs Tiefenbohrungen im Anningergebiet (1992 bis 2000), der Errichtung des Pumpwerks Meiereiwiese (1997) und des Wasserkraftwerks im Prießnitztal federführend mit dabei.

Wertvolle Tipps für indische Metropole

In Erinnerung bleibt Panny aber auch der Abstecher ins indische Hyderabad, wo er sich zwischen 2003 und 2005 gemeinsam mit Kollegen aus Venedig im Rahmen eines EU-Projekts Gedanken über die Wasserver- und Abwasserentsorgung machte: „Es war unvorstellbar, wie das alles in einer damals fast 6-Millionen-Einwohner-Stadt funktioniert hat: Da wurden die Schieber zur Wasserversorgung nur zu einem gewissen Zeitpunkt aufgedreht. Und die Kläranlage war in etwa nur doppelt so groß wie unsere.“

Unvergessen in der Ära Panny ist der 16. Juni 2014. An jenem Montagmorgen kamen aus den Wasserhähnen der Stadt vorerst nur Tropfen, dann nichts mehr. Der städtische Behälter war völlig leer. Ein Softwareupdate in der Schaltzentrale hatte die Pumpen in Moosbrunn lahmgelegt, ebenso wie sämtliche automatischen Alarme, die nicht angesprungen sind: „Da haben wir gesehen, dass uns auch die Elektronik einen Schmäh vorgaukeln kann.“

Auch die Situation im Dezember 2014, als Abwässer einer Gärtnerei in die Trinkwasserleitung gelangten und die komplette Südtiroler Siedlung vom Netz genommen werden musste, bleibt Panny „in schlechter Erinnerung“.

Als Pensionist wird Panny nach wie vor bestens informiert sein, wie es ums Wasser und Abwasser steht – als SPÖ-Stadtrat für Städtische Betriebe, Infrastruktur und Straßenbau ist er zumindest bis 2025 up to date.

Schön langsam hat er zumindest begonnen, mehr Zeit in seine Hobbys zu investieren: „Segeln, Kitesurfen und Radfahren.“

Leitungserneuerung hat Priorität

Bauer kennt das Unternehmen wie seine Westentasche. Seit 1998 war er als „Wassermeister“ tätig, schon seit 2014 fungierte er als Pannys Stellvertreter. Bauer wird nicht langweilig werden, viele Projekte stehen in der Pipeline. Vor allem, was den Tausch vieler Leitungen betrifft, die aus der Zeit um 1900 stammen. Unter anderem in der Guntramsdorfer Straße zwischen Technikerstraße und Badstraße, der Wiener Straße zwischen Maria Theresien-Gasse und Payergasse oder die Schaffung einer Verbindung zum neuen „Neusiedler Viertel“. Hier geht es vordringlich um die Erhöhung des Wasserdrucks.

Nicht zuletzt gibt es auch in Münchendorf, das vom Mödlinger Wasserwerk versorgt wird, viel zu tun: „Dort hat sich die Bevölkerungszahl seit den 1990er-Jahren fast verdoppelt“, merkt Bauer an. Ein umweltfreundliches Projekt steht in Moosbrunn an: Photovoltaik-Anlagen sind in Planung.