Mödlinger Spielplatzinitiative kämpft um ihren Spielplatz

Die Fronten sind vor der Übergabe klar abgesteckt. Die Spielplatzinitiative Quellenstraße will nicht, dass ein neuer Kindergarten auf „ihrem“ Spielplatz in der Quellenstraße errichtet wird. Auch der Ballspielplatz muss vorübergehend weichen, der angebotene Ersatz beim Haus der Österreichischen Jungarbeiterbewegung in der Dr. Bruno Buchwieser-Gasse 1 wird als zu weit entfernt angesehen. Man könne den Kindern den Fußweg nicht zumuten.

Die zuständige Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ, betont: „Wir haben mehrmals mit den Vertretern der Initiative das Gespräch gesucht. Aber die Maximalforderung, den Kindergarten nicht zu errichten, das wird nicht funktionieren.“

Außerdem werde man „einen neuen Ballspielplatz auf der jetzigen Grünfläche, die in die Karl Zwilling-Gasse hineinragt, errichten. Und wenn alles so funktioniert wie geplant, dann wird der Ersatzballspielplatz in der Buchwieser Gasse auch nach Abschluss der Errichtungsarbeiten für alle, die einen größeren Ballspielplatz bevorzugen, weiter zur Verfügung stehen.“

