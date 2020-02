Bereits um 9.26 Uhr erreichte die erste Alarmierung die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf, kurz danach traf schon der zweite Alarm ein. Um beide Einsatzstellen anfahren zu können, entsandten die Florianis zwei Fahrzeuge in die Gießhüblerstraße und das Hilfeleistungsfahrzeug in die Donaustraße.

In der Gießhüblerstraße (nahe dem Sportgymnasium) hatten Windböen ein Trampolin erfasst. Bevor dieses auf die Straßen stürzen konnte, blieb es aber glücklicherweise im Gartenzaun hängen; dort konnten die Einsatzkräfte es "abnehmen" um größeren Schaden zu verhindern.

Gleichzeitig wehte der Sturm in der Donaustraße eine große Blechplatte auf einen Zugang zu einem Einfamilienhaus. Händisch entfernten die angerückten Feuerwehrleute die Platte; "eine Nachschau am Dach des betroffenen Objektes verlief negativ" wie die FF in einer Aussendung festhielt.

Während dieser Arbeiten informierten Passanten die Feuerwehrkräfte darüber, dass gegenüber des Hauses ein großer Baum umgestürzt sei. Die FF-Leute erkannten dann vor Ort, dass der gesamte Baum samt Wurzelstock umgefallen und dabei die öffentliche Beleuchtung beschädigt worden war. Um den frequentierten Fußweg wieder frei zu bekommen, zerkleinerte man nun mit einer Motorkettensäge der Baum.

Der vierte und bislang letzte Einsatz wurde abermals von einer Passantin während den Aufräumarbeiten gemeldet: Ein großer Teil einer Birke war vom Sturm abgerissen worden und drohte umzustürzen. Die Maria Enzersdorfer Florianis brachten ihr wendiges Hubrettungsfahrzeug in Stellung und konnten auch diesen Baum mit der Motorkettensäge abschneiden. Sämtliche losen Teile wurden von der Marktgemeinde Maria Enzersdorf fachgerecht entsorgt.

www.ff-mariaenzersdorf.at