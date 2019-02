Ein Hauch von Luke Sykwalker .

1983 hat das letzte Gschnas der Mödlinger Pfadfinder stattgefunden. Jetzt gab’s in der Stadtgalerie ein viel bejubeltes Revival. Was lag also näher, als das Fest unter das Motto „Die Rückkehr der Faschings-Pfadis“ zu stellen?