Am Samstag verwandelte sich die Stadtgalerie in eine große Bühne — das Gschnas stand unter dem Motto „Best of Music — Dress up as your Favorite Artist“. So waren alle Gäste eingeladen, sich als Lieblingskünstler der Musikgeschichte zu verkleiden und ein rauschendes Fest mit erstklassiger Livemusik von „The Men“ rund um Dave Reismann zu feiern.

In gewohnter Manier gab es wieder tolle Preise beim Glücksrad, die heiß begehrte Pfadi-Cocktailbar und ein heiteres Rahmenprogramm. Erstmalig wurde heuer auch ein Kostümwettbewerb durchgeführt. Und für eine bleibt der Abend wohl unvergessen: Bürgermeister Hans Stefan Hintner zeichnete Anja Graf für ihre Verdienste um die Belebung der Mödlinger Pfadfinder-Gruppe und die Wiederaufnahme des legendären Gschnas mit dem Verdienstkreuz für Vereinstätigkeiten in Silber der Stadt Mödling aus.

Unter anderem gratulierten mit Silvia Drechsler auch die designierte Vizebürgermeisterin sowie die Pfadi-Kollegen Stefan Weisgram, Maggie Krenn, Stefan Zeitlberger und Alexander Schunk.