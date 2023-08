Ein historisches Stück Maria Enzersdorf

Die Mariazellergasse, die, wie berichtet noch in diesem Sommer zur Begegnungszone umgestaltet wird, zählt zum ältesten Siedlungskern in Maria Enzersdorf. Der Name für die zwischen Hauptstraße und Liechtensteinstraße gelegene Verbindung ist mindestens seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts gebräuchlich. Hier gab es nicht nur fast in jedem Haus einen Brunnen, sondern auch den sogenannten „Pfandlbrunnen“, der als Dorfbrunnen fungierte.

Den Namen verdankt er der Tatsache, dass der Wasserstand noch bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts so hoch war, dass man mit einfachem Küchengeschirr, einem „Pfandl“, Wasser schöpfen konnte. Auch heute existiert der Brunnen noch, er befindet sich hinter dem barocken Bildstock aus dem 17. Jahrhundert, neben dem Haus in der Mariazellergasse 13; er ist allerdings mit einer Betonplatte abgedeckt.

Der Bildstock war der erste von 14 Kreuzwegstationen auf dem Weg nach Mariazell, von denen heute nur mehr wenige erhalten sind. Früher führte ein Feldweg entlang von Wiesen und Weingärten. Dieser setzte sich bis zur Gemeindegrenze, zum sogenannten „Urlauberkreuz“ fort, welches 1825 von Fürst Johann I. von und zu Liechtenstein erbaut wurde. Man nannte diesen Ort deshalb so, da man von dort einen letzten Blick auf Wien werfen konnten. Dann nahmen die Pilger „Urlaub“ von ihrer Heimatgemeinden und machten sich entlang der „Via Sacra“ auf nach Mariazell.

Nachdem die Pilger oftmals in der Umgebung übernachteten, versammelten sie sich beim Dorfbrunnen, um von hier ihren Weg fortzusetzen. Deshalb wurde der Weg bald als „Zellerweg“ bezeichnet.