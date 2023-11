Knackpunkte beim Aus rund um Mödlings Herz-Jesu-Kirche

Die Welt habe sich in den vergangenen 50 Jahren verändert, es sei höchst an der Zeit, sich zu überlegen, mit welchen Strukturen man in die Zukunft gehen wolle, heißt es aus der Erzdiözese Wien. Konkret bedeutet das für Mödling: die Schließungen der Pfarren St. Michael (Weißes Kreuz-Gasse) und Herz-Jesu (Theresien-Gasse) sind innerhalb der nächsten zwei Jahren de facto vorgegeben - die NÖN berichtete. Die Wogen gehen nach wie vor hoch. Dechant Adolf Valenta hat die Aufgabe, in den nächsten Tagen und Wochen entsprechende Gespräche zu führen.

„Mit großem Bedauern“ haben auch die Steyler Missionare in St. Gabriel die Pläne der Erzdiözese Wien, die Herz Jesu-Pfarre zu schließen, „zur Kenntnis genommen“. Denn eben jene Pfarre wird seit ihrer Gründung 1925 von den Steyler Missionaren seelsorglich betreut. „Wir haben grundsätzlich Verständnis für die Situation der Erzdiözese Wien und die Notwendigkeit, Strukturen den sich wandelnden Gegebenheiten anzupassen“, betonte Pater Franz Pilz, Rektor des Missionshauses, auf NÖN-Anfrage: „Wir hätten es aber begrüßt, wenn die Betroffenen – wie es auch in anderen Pfarrgemeinden der Erzdiözese Wien der Fall war – in den Denkprozess eingebunden worden wären. Schließlich sollte die vielzitierte Haltung der Synodalität auch solche Entscheidungsprozesse bestimmen.“

Kurzum: „Die Entscheidung der Erzdiözese, diese Pfarre zu schließen, wurde uns im Voraus in keiner Weise mitgeteilt“, bedauert Pilz. Man werde aber natürlich „das Anliegen einiger Mitglieder der Pfarre, dennoch einen Ort zu finden, wo die Gemeinde sich zum sonntäglichen Gottesdienst und zu anderen Anlässen treffen kann“, unterstützen. Valenta ist "jetzt jedenfalls mit Provinzial Christian Stranz in regem Austausch“.

Und noch einen Knackpunkt gibt es bei Herz-Jesu. Eine etwaige Veräußerung des Grundstücks für andere Zwecke dürfte sehr schwierig sein: Die Kirche, 1970 bis 1971 nach Plänen von Franz Andre erbaut, und mit Glasfenster sowie Altarrelief von Hermann Bauch ausgestattet, steht als eines von gleich 109 Mödlinger Gebäuden unter Denkmalschutz.