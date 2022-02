Gabriele Satke möchte „Neues mutig ausprobieren“ im Bezirk Mödling

Wie wichtig die Rolle des Pfarrgemeinderats in dieser Hinsicht ist, veranschaulicht Pfarrer Herbert Kraus aus Kaltenleutgeben: „Der Heilige Paulus hat von der Kirche als großer Leib Christi geschrieben, mit vielen Gliedern und Organen, die alle notwendig sind und organisch zusammenwirken sollen.“

„Heutzutage ist es gar nicht so einfach, die Leute davon zu überzeugen, dass diese Arbeit etwas wirklich Erstrebenswertes ist“ Alexandra Kommer

Auch Pastoralassistentin Alexandra Kommer von der Herz Jesu Kirche in Mödling betont die wichtige Unterstützung durch die ehrenamtlichen Pfarrgemeinderäte, „ohne die es einfach nicht so gut gehen würde“. Aktuell seien es sieben, für die nächste Kandidatur werden elf angestrebt – die Rekrutierung sei allerdings mit Arbeit verbunden. „Heutzutage ist es gar nicht so einfach, die Leute davon zu überzeugen, dass diese Arbeit etwas wirklich Erstrebenswertes ist“, meint Kommer.

Pastoralassistentin Alexandra Kommer, Pfarre Herz Jesu-Mödling. Foto: Doris Blovsky

Hinzu komme, dass die Institution Kirche durch Skandale in den Medien oft schlecht besetzt sei. „Aber Kirche kann nur dann positiv werden, wenn viele positive Menschen dazukommen“, ist Kommer überzeugt. „Man muss die Leute ermutigen, dass ihre Fähigkeiten, ihre Kraft und ihr Mut gebraucht werden, sonst bleiben wir immer in alten Fahrwassern stecken.“

Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig

Für frischen Wind möchte Gabriele Satke als Pfarrgemeinderätin in Hinterbrühl sorgen. Die 65-jährige war bereits in den letzten fünf Jahren für die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten verantwortlich und hat Jugendliche auf die Firmung vorbereitet. Ihr Motto: „Bewährtes bewahren, Neues mutig ausprobieren. Ich habe festgestellt, dass es Interesse an einer zeitgemäßen, lebendigen Form von Kirche und Glaube gibt“. Corona sei in dieser Hinsicht auch eine Chance gewesen; so habe die Kindermette heuer in einem lockeren Rahmen stattgefunden, mit einer offenen Kirche und mehr Bewegungsfreiheit für Kinder.

Hinterbrühls Pfarrgemeinderätin Gabriele Satke. Foto: privat

Als Mutter zweier Töchter möchte sich Satke in einer möglichen zweiten Amtszeit besonders mit der Rolle der Frau in der Kirche auseinandersetzen. „Ich hätte gerne, dass die Kirche ein Platz für Frauen und Männer auf Augenhöhe ist. Ich versuche bereits seit einigen Jahren, gemeinsam mit einem Kreis von Frauen herauszufinden, wie die Kirche als Ort für Frauen attraktiv sein kann - so dass gerade Jüngere, die ihre Spiritualität suchen, das Gefühl haben, sie sind hier am richtigen Platz.“

„Guter Nährboden für die Zukunft“

Weil die Kirche in Corona-Zeiten im wahrsten Sinne des Wortes oft kein offener Ort sein konnte, spielte Nikolaus Pruszinsky, der aktuell zum zweiten Mal für die Pfarre St. Othmar in Mödling kandidiert, Lieder für die Gottesdienste zu Hause ein. „Die letzten fünf Jahre waren durchwachsen“, zieht der44-Jährige Bilanz. „Aber grundsätzlich dürfen wir nicht jammern, wir haben zwischen 40 und 60 Ministranten, das gibt Hoffnung und ist guter Nährboden für die Zukunft. Man muss aber schauen, dass man dranbleibt, und das fußt auch auf der Initiative von Einzelpersonen.“

Neu auf der St. Othmar-Kandidatenliste steht auch Mautwirtshaus-Chefin Edda Mayer-Welley. „Mir liegt die Pfarre sehr am Herzen. Wir sind katholisch erzogen worden und das hat uns alle geprägt. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, der Kirche wieder einen besseren Ruf zu geben.“

„Der Pfarrgemeinderat bestimmt als Leitgremium die Ausrichtung der Pfarre und ist daher von großer Bedeutung.“ Neben Mayer-Welley

Neben Mayer-Welley haben zehn weitere neue Personen die Bereitschaft geäußert, zu kandidieren. Pfarrer Adolf Valenta zeigt sich „froh und dankbar“ über diese hohe Zahl. „Der Pfarrgemeinderat bestimmt als Leitgremium die Ausrichtung der Pfarre und ist daher von großer Bedeutung. Als Wähler hat man dieses Jahr eine echte Auswahlmöglichkeit. Ich hoffe, dass sich, gerade in Zeiten der Pandemie, viele Personen aktiv an der Wahl beteiligen.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden