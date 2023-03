Feuerwehren halfen Hengst wieder auf die Beine

Folgendes Bild bot sich der FF Laxenburg bei ihrem Eintreffen: Hengst „Remy“ lag in seiner Box, seine Besitzerin war bei ihm, doch das Tier schaffte es einfach nicht, aus eigener Kraft aufzustehen. Eine Tierärztin der Tierklinik Kottingbrunn war beim Eintreffen der FF Laxenburg schon anwesend und versorgte den Hengst medizinisch.

Unterstützung aus Kottingbrunn angefordert

Mithilfe ihres Schwerlast-Dreibeins schaffte es die FF Kottingbrunn, "Remy" wieder auf die Beine zu bringen. Foto: FF Laxenburg

Manuel Vermeer, Kommandant und Einsatzleiter der Feuerwehr Laxenburg, forderte die Freiwillige Feuerwehr Kottingbrunn (Bezirk Baden) zur Technischen Hilfeleistung an, da diese über ein spezielles Schwerlast-Dreibein verfügt, welches eine Tierrettung in Innenräumen und bei beengten Platzverhältnissen möglich macht. In gemeinsamer Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen der Tierklinik wurde dem Pferd ein Rettungsgeschirr angelegt und das Dreibein aufgebaut. Mithilfe eines Kettenzuges wurde das Tier schonend und zur großen Freude seiner Besitzerin wieder auf die Beine gestellt. Kommandant Vermeer betont: „Ein besonderer Dank gilt der Einsatzmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Kottingbrunn für die Unterstützung und kameradschaftliche Zusammenarbeit sowie dem Team der Pferdeklinik Kottingbrunn.“

"Remy" hat es fast geschafft. Foto: FF Laxenburg

