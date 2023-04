Auf die nächsten 305 Heurigen- und Winzer-Jahre

Die Vorfahren der Heurigenfamilie Pferschy-Seper stammen aus Tirol und Bayern und haben sich nach der zweiten Türkenbelagerung anno 1683 in Mödling angesiedelt. Erste Aufzeichnungen der Familie Buchgraber („Purgkraber“) datieren aus dem Jahr 1718. Ergo feiert man heuer das 305-jährige Bestehen des Traditionsbetriebes. Prominenter Gast: Kronprinz Rudolf (1858 bis 1889) machte auf dem Weg zwischen seinem Jagdschloss in Mayerling und der Wiener Hofburg gerne Rast in der Feldgasse 6 - heute Friedrich Schiller-Straße 6; das belegen zumindest Tagebucheinträge des Kutschers.

Josephine Buchgraber hat nach dem Ersten Weltkrieg den Betrieb übernommen. Sie war „Bezirksbäuerin“ und gleichzeitig die erste Winzerin in der Familie. Seit damals wird das Weingut – heute bereits in vierter Generation – erfolgreich von Frauenhand geführt. Ihre Schwiegertochter Maria Buchgraber war eine echte Weinbau-Pionierin in der Thermenregion, sie hat eine der ersten hydraulischen Pressen angeschafft. Sie war es auch, die Haus in der Schiller-Straße gekauft und ebendort ihre Weine gekeltert hat. Tochter Margarete Pferschy (geb. Buchgraber) gilt wiederum als Bio-Winzerin der ersten Stunde. Mit ihrem Mann Otto hat sie den Betrieb wesentlich ausgebaut, Rebflächen zugekauft sowie Keller und das Heurigenlokal erweitert.

5. Frauen-Generation steht Gewehr bei Fuß

Birgit Pferschy-Seper, mehrfach ausgezeichnete Bio-Winzerin, hat das Weingut vor 19 Jahren von ihrer Mutter Margarete Pferschy übernommen. Und es besteht kein Zweifel, dass das Haus auch in fünfter Generation von einer Frau geführt werden wird, stehen doch mit Jungwinzerin Anna, Kathi und Leni die Töchter parat.

Zum Weingut gehört auch ein Heuriger. Die ganze Familie, in Summe drei Generationen, ist dabei im Einsatz: Birgits Mann Johannes Seper ist der kulinarische Mastermind, greift gerne zur Ziehharmonika, Mödlings Ehrenringträger Otto (Vater von Birgit) ist als Kommunikator und „Schankbursch“, wie er oft selber sagt, unerlässlich, seine Frau Margarete hat in der Küche das Sagen und ist für ihre Mohntorte bekannt.

Am Samstag, 15. April wird das 305-jährige Bestehen im Rahmen eines Tages der offenen Tür von 11 bis 19 Uhr gefeiert. Neben Weinverkostungen stehen unter anderem Kellerführungen, Traktorschau, Fässer bemalen, Etiketten gestalten, Winzerkino und Weinbau-G’schichtln von Margarete Pferschy am Programm. Mitglieder des Mödlinger Künstlerbundes kümmern sich um die kulturelle Note, Philipp Waldhans von der Lebzelterei Rachenzentner und Johannes Wiesmayer vom gleichnamigen Hof aus Hennersdorf steuern kulinarische Schmankerl bei.

www.pferschy-seper.at

