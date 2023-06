Unbekanntes im Rampenlicht

Mit zwei exquisiten Musikstücken wartete der Philharmonia-Zyklus auf: dem Oktett in B-Dur op. 7 von August Walter und der Serenade in Es-Dur von Georg Druschetzky. Walter, ein heute vergessener Komponist, wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in ganz Europa gespielt. Sein klassisch-frühromantisches Oktett wurde von Sebastian Breit (Oboe), Matthias Schorn (Klarinette), Benedikt Dinkhauser (Fagott), Manuel Huber (Horn), Thomas Küblböck (Violine), Sebastian Führlinger (Viola), Wolfgang Härtel (Violoncello) und Herber Mayr (Kontrabass) meisterlich interpretiert, ebenso wie Druschenkskys äußerst interessante Komposition. Dem Philharmonia-Zyklus um Michael Werba gelang es, an diesem Abend zwei fast vergessene Komponisten ins strahlende Rampenlicht zu rücken.