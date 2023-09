Viele Philharmoniker spielen auf

„Wir haben ein breit gestreutes Angebot mit Mozart, Beethoven und auch mit einem Schönberg Trio, das von der jüngsten Ersten Geigerin der Wiener Philharmoniker, Lara Kusztrich, geleitet wird”, freut sich Organisator Michael Werba, selbst jahrelang Solo-Fagottist des erlesenen Orchesters: „Es spielen 28 Damen und Herren der Wiener Philharmoniker über dieses Jahr, verteilt in den verschiedensten Formationen - vom Bläseroktett über das Beethoven Septett bis zum Streichtrio.”

Den Auftakt im Mödlinger Stadttheater macht am 21. September das Konzert des Kusztrich-Trios mit Werken von Schönberg und Beethoven, ein Streichquintett präsentiert am 23. November Mozart, Brahms und Bruch. Das Brilinsky-Ensemble konzertiert am 21. Dezember.

Nachdem der Philharmonia-Zyklus vor der Pandemie immer ausverkauft war, stehen nun wieder Plätze zur Verfügung, es können also wieder Karten gekauft werden. Info und Anmeldung unter edith@werba.cc oder per Telefon unter 06502244866.