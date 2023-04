„Werther!“ Ein Monolog der Weltliteratur in der Burg Perchtoldsdorf

Philipp Hochmair beginnt, aus Goethes Briefroman vorzulesen und vertieft sich dabei in Werthers Zustände vor einer Kamera. Ein junger Mann, zum ersten Mal weg von zu Hause, stürzt sich in eine unmögliche Liebesgeschichte, beobachtet und genießt dabei seine Gefühlswelt. Seine Video-Projektionen werden dabei zum Road-Movie, zur Falle seiner Eitelkeit.

Nach seiner gefeierten Adaption des „Jedermann“ kehrt Schauspiel-Superstar Philipp Hochmair mit seinem neuen „Werther!“ zu seinen Ursprüngen zurück. Hochmair hat Johann Wolfgang Goethes Monolog über den liebeskranken Anti-Bürger neu interpretiert und gemeinsam mit seiner Band, Die Elektrohand Gottes, musikalisch vertont. Die elektronische Soundcollage gibt den Herzschlag der Reise durch die Gefühlswelt des liebeskranken Protagonisten vor. Getrieben von unerfüllter Leidenschaft, Melancholie und Todessehnsucht endet sie schließlich in der Katastrophe.

Für Hochmair steht fest: „Goethes Werther entstand in nur wenigen Wochen und wurde über Nacht zum Buch der Stunde. Das Drängende, Dringliche, Notwendige, das in diesem Text steckt, hat rund 250 Jahre später nichts an seiner Intensität eingebüßt. Dieser heutigen Gültigkeit entsprechend haben wir es auch musikalisch in einem neuen Kontext verortet, der aber gleichzeitig dessen Zeitlosigkeit unterstreicht.“

Seit 1997 ist „Werther!“ auf Erfolgstour. Die Low-Budget-Produktion unter der Regie von Nicolas Stemann schaffte es vom Nürnberger Klassenzimmer bis ans Wiener Burgtheater, auf Auslandsgastspielen bis Bogotá. Am Freitag, 28. April, um 20 Uhr ist Philipp Hochmair in der Burg Perchtoldsdorf zu Gast. Tickets im InfoCenter Perchtoldsdorf, 01/866 834 00, info@perchtoldsdorf.at und

