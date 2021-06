Umweltfreundliche Energie aus Sonnenkraft erzeugt eine innovative Anlage der Wiener Lokalbahnen im niederösterreichischen Griesfeld direkt an der Strecke der Badner Bahn. Auf insgesamt 24 Quadratmeter Fläche der Überdachung des Fahrradabstellplatzes produzieren die dort nachgerüsteten Photovoltaikfolien Strom im Ausmaß von über 4000 kWh/Jahr – das entspricht etwa dem durchschnittlichen Jahresbedarf eines vierköpfigen Haushaltes. Damit liefert die gemeinsam mit Wien Energie entwickelte Photovoltaiklösung über 10 Prozent des an der Haltestelle benötigten Stroms.

Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen, erklärt: „Auf Glas verklebte Photovoltaikzellen sind eine echte Innovation und erleichtern umweltfreundliche Stromerzeugung auf bereits bestehenden kleinen Flächen. Umwelt- und Klimaschutz hat viele Facetten. Der öffentliche Verkehr spielt dabei aber in vielerlei Hinsicht eine Vorreiterrolle.“

Als weiterer Bestandteil der Lösung ist ein Batteriespeicher im Einsatz. Überschüssiger Strom der Photovoltaik-Anlage landet vorrangig dort und sorgt in der Nacht etwa für die Beleuchtung der Station.

Zusätzlich wird damit auch die Sicherheit an der Haltestelle durch eine Notbetriebsfähigkeit erhöht. Über eine sogenannte Netzumschaltbox können bei einem Ausfall des lokalen Stromnetzes wichtige Systeme der Station, etwa Beleuchtung oder Signaltechnik, aus der Batterie weiterversorgt werden.

Die easymobil-Station der Wiener Lokalbahnen in Griesfeld verknüpft die Badner Bahn mit zahlreichen zusätzlichen Mobilitätsdienstleistungen und Services. Sie steigert so die Attraktivität für die Fahrgäste. Zum Angebot der easymobil-Station Griesfeld gehören etwa ein Carsharing-Auto mit Elektroantrieb samt E-Ladestation für Fahrten in der Umgebung, eine Paketabholbox, Fahrradboxen zum Abstellen des eigenen Fahrrades für die Weiterfahrt etwa in die umliegenden Betriebe, digitale Fahrgastinformation, Leihräder, eine Fahrrad-Servicestation, ein Fahrscheinautomat und viele Servicedienstleistungen mehr.