Herzspezialistin übernimmt Leitung des Landesklinikums Baden-Mödling

Claudia Herbst (46) promovierte 2009 an der Medizinischen Universität Wien. Ihr Engagement zu Studienzeiten an der Universitätsklinik für Herzchirurgie des AKH Wien, eröffnete der Wienerin die Möglichkeit einer Ausbildung in diesem Bereich, wo sie sich auf Kinderherzchirurgie spezialisierte. Herbst hat zudem maßgeblich zum Aufbau des Kinderherzzentrums Wien beigetragen und hatte die Leitung der Qualitätssicherung und des -managements der Kinderherzchirurgie über.

Seit wenigen Tagen ist die Mutter eines Sohnes in der Zentrale der NÖ Landesgesundheitsagentur tätig, ab 1. Jänner fungiert sie dann als Ärztliche Direktorin im Landesklinikum. Zudem übernimmt sie die Leitung der interdisziplinären Notfallaufnahme an den Standorten Baden und Mödling.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, ÖVP, ist überzeugt, „mit Claudia Herbst eine engagierte und erfahrene Herzchirurgin für die herausfordernde Aufgabe im Landesklinikum Baden-Mödling gewonnen zu haben“.

Ein Ziel: Optimale Versorgung der Patienten

Für die designierte Leiterin „stehen immer der Mensch und die Freude an der Zusammenarbeit mit den Menschen im Mittelpunkt. Als Hauptaufgabe sehe ich die Umsetzung einer optimalen interdisziplinär, kooperativen Versorgung unserer Patientinnen und Patienten unter bestmöglichen Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“.

Mit rund 34.000 stationären Aufenthalten, mehr als 300.000 ambulanten Kontakten und über 12.000 Operationen pro Jahr, ist Baden-Mödling Niederösterreichs drittgrößtes Klinikum.

