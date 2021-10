Derzeit landen in Brunn bis zu 70 Prozent an Abfällen in der schwarzen Tonne, die dort nicht hinein gehören. Die eine Hälfte sind Wertstoffe wie Glas, Kunststoff oder Papier, die andere Bioabfall. Durch die Entsorgung in der falschen Tonne können diese Stoffe nicht mehr recycelt werden.

Schon lange wird an einer Verbesserung gearbeitet, nun startet die Gemeinde ein Pilotprojekt in Kooperation mit der Firma Saubermacher für vorerst 600 Brunner Haushalte, das Verbesserungen beim Mülltrennverhalten schaffen soll.

Konkret ermittelt ein sogenannter Wertstoff-Scanner, der am Pressfahrzeug montiert ist, die Materialart des Abfalls. Dabei werden Bildaufnahmen nach dem Schüttvorgang gemacht und die Abfallsubstanzen mit künstlicher Intelligenz erkannt. An den Abfalltonnen selbst wird ein Chip montiert, sodass zugeordnet werden kann, zu welchem Straßenzug der entsorgte Müll gehört. Der Chip dient nur der Identifikation der Abfalltonnen.

Die Mitglieder eines jeden Haushalts, die am Projekt teilnehmen, erhalten per SMS das Trennergebnis direkt auf ihr Smartphone. Eine Benachrichtigung per E-Mail ist auch möglich. Dafür ist die Registrierung in einer App nötig.

Mit diesem innovativen Projektversuch möchte die Gemeinde die Gemeindebürger motivieren, ihren Abfall noch besser zu trennen und damit einen wesentlichen Beitrag zum Schutz unseres Klimas beitragen.