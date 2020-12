Wer feststellen will, wie die Parkplätze in der Stadt ausgelastet sind, der muss eine Methode finden, um das zu messen.

Daran arbeitet gerade die Stadtgemeinde Mödling, das Pilotprojekt wurde am Doktor Otto Scheff Weg gestartet.

Das Projekt fällt in den Zuständigkeitsbereich von Vizebürgermeister Rainer Praschak, Grüne. Er ist optimistisch und erklärt: „Die Sensormessung ist die genaueste Methode, um festzustellen, wo und wielange ein Fahrzeug auf einem Parkplatz steht.“ Er gibt aber auch zu, dass diese Methode auch aufwendig ist. Denn es muss in jeden Parkplatz eine Bohrung erfolgen, in das Bohrloch wird eine Sonde versenkt, auch ein entsprechender Sender muss installiert werden, damit die Signale des Sensors auch empfangen werden können. 60.000 Euro wurden in den Parkplatz am Scheff Weg investiert, pro Parkplatz sind das rund 500 Euro.

Infrastruktur-Stadtrat Fritz Panny, SPÖ, hält die Sensoren trotzdem für die zielführendste Methode. „Am Parkplatz der SCS etwa wird mit einem Videosystem gearbeitet“, erklärt Panny. „Das ist aber viel Fehleranfälliger und ungenauer als die Sensorenmessung“, gibt Panny zu bedenken. Praschak ergänzt: „Wenn es regnet oder schneit, dann werden die Videosysteme oft ungenau“.

Wenn sich die Sensorenmessung in der Praxis bewährt, wovon Praschak ausgeht, dann sollen alle zentrumsnahen Parkplätze mit dieser Infrastruktur ausgestattet werden; also etwa der Parkplatz in der Babenbergergasse, in der Lerchengasse und beim Kursalon.

Bürgermeister Hans Sefan Hintner, ÖVP, merkt an: „In der Stadtgemeinde Mödling besteht der Konsens, ein Parkleitsystem in der Stadt zu schaffen, ein Infosystem für die Autofahrer, bei dem sofort ersichtlich wo ein Parkplatz frei ist und wo nicht.“ Ob es eine eigene App dafür geben wird, ist für Hintner noch nicht ganz geklärt, angedacht ist eine Einbindung in die Mödling-APP.

Hintner betont: „Eine APP ist ein zweischneidiges Schwert, während des Autofahrens Handy schauen und fahren geht sich nicht aus, wer vor der Fahrt die APP benutzt, ist vielleicht nicht ganz am Letztstand der Dinge, wenn er in Mödling ankommt.“ Auf jeden Fall sollen die Anzeigetafeln bei den wichtigen Stadteinfahrten Mödlings nach dem Beispiel der Anzeige am Otto Scheff Weg realisiert werden.

Vizebürgermeister Praschak bleibt realistisch: „Der Umsetzungsprozess hängt natürlich auch davon ab, wie es mit den Corona-Budgets der nächsten Jahre aussehen wird.“