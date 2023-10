Von Mödling in die Mani: Der direkte Link zur Sonne

Am Anfang war der Wunsch, aus dem flüssigen Gold der Oliven ein Produkt herzustellen und zu verkaufen, um eine finanzielle (Über)-Lebensbasis zu haben. Dicht gefolgt von dem Bestreben, die eigene Mitte zu finden, ein Gleichgewicht herzustellen, um die Beziehung zwischen Geist, Seele und Körper gesund und vital zu halten. Das eine hat das andere ergeben und noch viel mehr.

„Ich hatte in der Musik eine Sinnkrise“, erzählt die Mödlingerin Burgi Bläuel, geborene Kerck, warum sie sich in ihrer Jugend plötzlich auf den Weg nach Griechenland machte. Der Leistungsdruck innerhalb der klassischen Wiener Musikszene setzte der ausgebildeten Musikerin zu. „Meine Schwester war in Griechenland auf Urlaub gewesen, ich habe sie vom Bahnhof abgeholt und sie hat so erholt ausgesehen, dass ich mir gedacht habe, dort muss ich auch hin, wo sie gewesen ist.“ Also fuhr Burgi Kerck Anfang der 1980er Jahre nach Griechenland und traf erstmals in der Mani ein - der „Toskana Griechenlands“, wie sie diese Region des Peloponnes beschreibt. Nicht nur die Landschaft faszinierte die Musikerin. Hier traf Burgi Bläuel ihren zukünftigen Ehemann Fritz, der aus einer bekannten Hoteliersfamile stammt, die heute noch ein Hotel am Tulbingerkogel betreibt. Das Paar lag auf einer Wellenlänge, was den Wunsch betraf, die Olivenkultur der Mani aus ökologischer Sicht zu erforschen und in diese Richtung zu verändern. Welche Richtung sie in ihrem Leben einschlagen sollten, das fanden Burgi und Fritz täglich mit ihren Meditationsübungen heraus. Burgi meditiert noch heute jeden Tag.

Oliven waren das Ernährungsthema Nr. 1

„Olivenöl war damals das Thema, so wie es heute in Ernährungsfragen alle Nahrungsmittel sind, die unter dem Begriff Superfood zusammengefasst werden“, erzählt Bläuel. Denn richtig gutes Olivenöl ist „nicht irgendein klitschiges Zeug, sondern purer Fruchtsaft“. Und aus dem wird in Griechenland alles gemacht - auch Weihnachtsbäckerei. Die Bläuels leisteten Pionierarbeit, während Fritz Bläuel mehr an neuen Konzepten arbeitet, ist Burgi eher die Macherin. Sogar zu Olivenbauern zu gehen, um mit ihnen zu verhandeln, lernt sie - obwohl sie damals nur ein paar Brocken Griechisch sprechen konnte. „Das war damals wirklich nicht üblich, dass eine Frau zu den Bauern geht und mit ihnen verhandelt“, erinnert sich Bläuel. Gemeinsam waren sie erfolgreich, gewann Bauern, die sie mit bestem Olivenöl belieferten. Die Bläuels füllten in den Anfängen das Öl on Hand mit Kännchen in Flaschen ab und zogen einen Export nach Österreich auf. Das war weit vor Zeiten eines gemeinsamen Binnenmarktes innerhalb der Europäischen Union, das Olivenöl nach Österreich zu bringen war ein aufwändiges Unterfangen. Ein zweites Standbein wurden die Tafeloliven, die erst durch einen Fermentierungsprozess das richtige geschmackliche Aroma erhalten. „Man kann Oliven nicht einfach vom Baum pflücken und essen. Dafür sind sie viel zu bitter“, erläutert Burgi Bläuel. Deshalb werden sie in einem Milchsäuregärungsprozess entbittert und in leichter Salzlake gelagert. Die Marke Mani Olivenöl wurde 1983 offiziell aus der Taufe gehoben. „Wir haben auch vielseitige Informationen geliefert, wofür das Olivenöl gut ist“, begründet Bläuel einen Teil ihres Erfolges.

Mittlerweile umfass das Produktsortiment rund 20 eingelegte Produkte, wie Kapern, der persönliche Geschmacksfavorit von Burgi Bläuel. Und lag den Bläuels die ökologische Produktion von Oliven immer schon am Herzen, hat das Unternehmen 1987 auch eine biozertifizierte Line auf den Markt gebracht. Das Bodenleben mit Hilfe einer Mulchdecke zu schützen, Olivenbäume ohne chemische Spritzmittel zu bewirtschaften, von dieser Philosophie ist Burgi Bläuel vollkommen überzeugt. „Der biologische Anbau sorgt für das Gleichgewicht der Pflanze. Es ist mittlerweile erwiesen, dass sich der Boden selbst regeneriert, wenn er unter den Bäumen nicht vergiftet wird. Die Bio-Bäume halten Frost auch viel besser aus als konventionell behandelte“, weiß Bläuel.

Weg von Olivenöl, hin zur Thearpie

Das Mödlinger Symphonische Orchester bei seinem letzten Auftritt im Amphitheater des Mani Sonnenlink Ressorts. Foto: privat

Irgendwann bemerkte Burgi Bläuel, dass die Arbeit mehr und mehr von ihr Besitz ergriff. „Ich habe gemerkt, dass ich zu viel arbeite“, erzählt die Unternehmerin. Von ihrer Arbeit in der Firma - mittlerweile arbeiten in einer modernen Abfüllanlage rund 80 Menschen aus der ganzen Region - begann sie sich Schritt für Schritt zurückzuziehen. Sie widmete sich vermehrt den Menschen, die in der Mani Abstand vom Alltag und neue Perspektiven suchten. Sie startete ihre Arbeit als Therapeutin und überlegte, wie sie das Paradies der Mani mit anderen Menschen teilen konnte. Inspiration, Erholung und Regeneration finden diese jetzt im Mani-Bio-Gästehaus, unweit in jenem Haus, in dem Burgi Bläuel seit 40 Jahren lebt. Herzstück der Anlage ist wohl das Amphitheater, das zu einem Mittelpunkt der Kunst und der Musik wurde. Hier treten nicht nur Gäste oder lokale Musikgrößen auf, sondern diese Bühne lässt auch internationale Musikerinnen und Musiker nicht mehr los, die einmal hier musiziert haben. „Viele, die hier gespielt haben, wollen wiederkommen“, erzählt Bläuel, die in ihrem Amphitheater die Liebe zur Musik wieder entdeckt hat - aber ohne Zwang und Leistungsdruck. Sie spielt manchmal den Musikern mit, übt dafür sogar, auch das MSO aus Mödling war schon bei Bläuel zu Gast und wird vielleicht wiederkommen.

