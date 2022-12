Drängelei auf der Autobahn endete vor Gericht

Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte, 39, mit einer CO2-Waffe auf den Beifahrer des anderen Autos gezielt. Der Mann bekannte sich schuldig, gab aber an, dass er provoziert worden sei. Denn der Audi mit einem ukrainischen Kennzeichen, besetzt mit vier Männern, habe im Baustellenbereich nahe der Westfield Shopping City Süd hinter ihm zu drängeln begonnen.

„Ich sah das Auto sehr schnell hinter mir näher kommen. Ich fuhr auf der dritten Spur, er auf der vierten. Es war dort relativ eng, ich fahre einen Pickup, der doch breiter ist als die meisten Autos.“ Mit Lichthupe und dichtem Auffahren habe sich der andere Wagen schlussendlich vorgedrängt. Es sei zu "einer Deuterei“ gekommen, „danach hat mir der Beifahrer mit einer Geste einen Schnitt im Hals gezeigt. Ich fühlte mich bedroht und habe die Waffe aus der Mittelablage genommen und auf ihn gezielt. Das war eine Kurzschlussreaktion".

Eine Zeugin beschrieb vor Gericht, wie sie von ihrem Mann auf die gefährliche Drängelei vor ihnen auf der Autobahn aufmerksam gemacht wurde. „Gleich darauf sah ich, wie der Mann eine Pistole aus dem Autofenster aufs andere Auto richtete.“ Nach der Baustelle und dieser Szene habe sich die Situation dann aufgelöst.

Der Angeklagte gab an, dass die Waffe im Auto war, weil er am Wochenende davor mit Freunden am Schießplatz war. „Sie war ungeladen.“ Dass sie da nicht hingehöre, sei ihm bewusst. Er kam dank seines reumütigen Geständnisses mit drei Monaten bedingter Haft davon. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

