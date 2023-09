Der nächste Kompromiss am Weg zum „quartier21“

Seit mehr als fünf Jahren wird um die Verbauung des etwa 90.000 m² großen Areals der ehemaligen Glasfabrik gerungen. Im Jänner hat es eine von der Opposition iniitierte Volksbefragung gegeben. Dabei haben sich 61,7 Prozent gegen den Drittel-Bebauungsvorschlag (1/3 Wohnen, 1/3 Bildung und Sport, 1/3 öffentlicher Grünraum und Betriebsgebiet) von SPÖ und NEOS ausgesprochen; die Wahlbeteiligung lag bei 37,4 Prozent. Nun hat sich die Gemeindekoalition aus SPÖ und NEOS mit den Grundeigentümern (Neue Heimat/GEWOG, 6B47 Wohnbauträger GmbH und Wiener Städtische Versicherung) auf die weitere Vorgehensweise im Projekt „quartier21“ geeinigt.

Demnach werden auf dem gesamten Areal 580 statt der von der Opposition befürchteten 1.000 Wohnungen errichtet, die Hälfte davon gefördert. Sowohl die geförderten als auch die frei finanzierten Wohnungen sollen zuerst Ortsansässigen angeboten werden, da „wir den Druck verspüren, dass junge Brunnerinnen und Brunner gerne in ihrer Heimatgemeinde bleiben wollen“, erklärt Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ. Besonderen Wert legt man in den Plänen auf eine nachhaltige Bauweise: Die Wärmeversorgung der Wohnhäuser soll mit Geothermie erfolgen, Dachbegrünung und PV-Anlagen sind auf allen Wohnhäusern vorgesehen. „Auch den Bedürfnissen der Bevölkerung, wie der Errichtung einer Laufstrecke oder einer öffentlichen Toilettenanlage auf dem Areal, soll Rechnung getragen werden“, ergänzte Bürgermeister-Stellvertreter Chris Schmitzer, NEOS.

Auf weiteren rund 7.000 Quadratmetern soll nach den Vorstellungen von SPÖ und NEOS eine Grünoase entstehen, die von der Feldstraße und vom quartier21 aus zugänglich sein wird. Alle Grundstückseigentümer stellen für die Errichtung des Parks Grund zur Verfügung.

Für knapp 5 Millionen Euro will die Gemeinde 10.000 Quadratmeter von den Eigentümern kaufen, um darin notwendige kommunale Einrichtungen zu installieren. Diese Fläche liegt an der Feldstraße. Hier sollen in den nächsten Jahren Gemeindegebäude für die Betreuung älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger oder auch eine Pflegeschule entstehen. Die Errichtung von weiteren Wohnungen ist laut Linhart nicht geplant. Ebenso wurde vertraglich fixiert, dass die Gemeinde Erdgeschoßzonen für selbst festgelegte Zwecke anmieten kann. „Nahversorger, Banken, Ordinationen, oder andere kommunale Einrichtungen könne man dort ansiedeln“, erläutert Schmitzer.

Opposition bleibt bei ihrer kritischen Haltung: „Hintergehen der Bevölkerung“

Unisono kritisiert die Opposition die Pläne. Oliver Prosenbauer, ÖVP, befürchtet weiterhin eine „massive Verbauung und eine Wohnungsanzahl von mehr als 1.000. Anscheinend sollen die Wünsche der SPÖ-nahen Grundeigentümer noch schnell erfüllt werden und das unbeliebte Thema knapp ein Jahr vor der Gemeinderatswahl aus der Welt geschafft werden“. Für Linhart ein nicht nachvollziehbarer Vorwurf, denn „wir haben auf dem Areal eine Bebauungsdichte von 30 Prozent, das ist sehr wenig für urbanes Gebiet. Und von 1.000 Wohnungen zu sprechen, ist einfach unseriös, es entspricht nicht der Wahrheit.“

Für Sabine Hiermann von den Grünen steht fest, dass man sich „nicht für die positiven Bilanzen der Immobilienfirmen und Bauträger“ einsetzen werde und man „eine noch stärkere Verkehrsbelastung“ befürchte. FPÖ-Gemeinderat David Wareka nimmt an, dass „SPÖ und Neos das Megabauprojekt Glasfabrik jetzt im Eilverfahren durchboxen wollen“, Mario Rosensteiner, WIR, ortet gar ein „Hintergehen der Bevölkerung, denn die Brunner Bürgerinnen und Bürger haben bei der Volksbefragung entschieden. Dieses Ergebnis gilt es auch für den Bürgermeister zu akzeptieren und umzusetzen“.