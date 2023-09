Ideen für neue Raumordnung präsentiert

2020 wurden die Raumordnung und die Bebauungsbestimmungen zuletzt aufgelegt. Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP, verantwortlich für die Ortsentwicklung, merkt an: „Wir machen das nicht aus Spaß, sondern weil wir Verbesserungen für Perchtoldsdorf herbeiführen wollen. Denn hinter einer neuen Raumordnung steht ein immenser Aufwand. Die Auflagefrist endet am 10. Oktober, bis dahin können alle Gemeindebürger Stellungnahmen einbringen, die selbstverständlich behandelt werden müssen.“

Schon im Vorfeld hat die Bürgerliste Kritik an einzelnen Punkten, die geändert werden sollen, geäußert. Vor allem die Bodenversiegelung macht dem Team rund um Gabriele Wladyka Sorgen. Kö betont, die geplanten Änderungen gemeinsam mit der Fachabteilung der Gemeinde und einem externen Planungsbüro erarbeitet zu haben. „Wir wollen keinen Grünraum vernichten, nur manchmal ist es unabdingbar, Grundstücke zu tauschen, um Infrastrukturprojekte zu verwirklichen, wie etwa den Zubau zu einem Kindergarten.“ Die Ortschefin denkt dabei an den Kindergarten in der Aspettensiedlung, der von viel Grün umgeben ist. „Wir brauchen aufgrund der Tatsache, dass mit September 2024 auch Zweijährige in den Kindergarten gehen können, vier weitere Gruppen. Dazu wird vom Land NÖ eine gewisse Freifläche vorgeschrieben, die wir beim Kindergarten Aspettensiedlung am ehesten verwirklichen können.“ Kö steht überzeugt hinter der Idee, „dass auch jedes zweijährige Kind einen Kindergartenplatz bekommen können soll“.

Ambros Rieder-Gasse ist seit 1886 Dauerbrenner

Ein Thema, das seit 1886 die Gemeinde beschäftigt, ist die Ambros Rieder-Gasse. „Schon damals hat man erkannt, dass die Gasse zu schmal für den Verkehr ist, es war sehr spannend, das im Gemeindearchiv auszuheben“, erklärt Kö. Und das, obwohl es damals weder die Anzahl der Autos von heute und auch nicht die Plättenstraße gab. Trotzdem war die Ambros Rieder-Gasse „eine klassische Nord-Süd-Verbindung“, sagt Gemeindearchivar Gregor Gatscher-Riedl. Entgegen der Kritik, die Straße breiter machen zu wollen, solle viel mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden. „Auch wenn die Widmung Verkehrsfläche heißt, bedeutet das nicht, dass die Straßenfahrbahn 7,5 Meter breit wird, was die Bürgerliste andeutet. Wir wollen die Straße für alle Nutzer sicherer machen, dafür brauchen wir Grund von einem privaten Grundeigentümer“, skizziert Kö.

So könnte die Ambros Rieder Gasse nach der Umgestaltung aussehen. Foto: Gemeinde Perchtoldsdorf

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Weingartenried „Vierbatz“. Befürchtet die Bürgerliste hier, dass einer unkontrollierten Verbauung Tür und Tor geöffnet wird, stellt Kö klar: „Ich habe nachgeforscht und einen Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahre 1998 gefunden. Der weist den Vierbatz als Lage für Produktionshallen aus.“ Es gehe darum, „den Perchtoldsdorfer Winzern eine zukunftsfitte Bewirtschaftung zu ermöglichen“, sagt Kö. Denn Landwirte, also auch Weinbauern, dürfen grundsätzlich im Grünland landwirtschaftliche Nebengebäude errichten, sofern ein agrartechnisches Gutachten, eingeholt bei der Bezirkshauptmannschaft, das Bauvorhaben absegnet. Eine andere Widmung als Grünland ist dafür nicht erforderlich.

Die Weinbauern werden auch in Perchtoldsdorf weniger, 37 aktiv wirtschaftende Hauer verzeichnet die Gemeinde aktuell. Je weniger Winzer, desto größer wird aber die Betriebsfläche, die jeder Weinhauer bewirtschaftet und auch für die Konkurrenzfähigkeit seines Betriebes braucht. Damit wird aber die Weinerzeugung im Ortskern immer schwieriger. Im Moment ist der Ried „Vierbatz“ mit einer Bausperre belegt. Laut neuer Raumordnung sollen auf 1.000 m² maximal 25 Prozent verbaut werden dürfen, um darauf Produktionshallen zu errichten. Diese Regelung gilt für das gesamte Ortsgebiet. Die Höhe ist auf acht Meter beschränkt. „Bis vor einem Jahr wären weitaus größere Hallen möglich gewesen“, betont Kö.

Auch Industriegebiet brauch Anpassungen

Ein strittiges Thema sind auch geplante Änderungen im Industriegebiet. Um dieses konkurrenzfähig zu halten, „überlegen wir, wie wir die Rahmenbedingungen anpassen können“, erläutert Kö. Denn laut aktueller Bestimmung des Landes NÖ sind nur 100 Fahrten pro Tag und Betrieb erlaubt. Eine Anzahl, die von vielen dort ansässigen Firmen schon erreicht wird. Ein Verkehrsgutachten wird daher eingeholt. Geplant ist, die Industriestraße zweispurig auszubauen. „Das Land NÖ hat neue Widmungskategorien geschaffen, wir müssen jetzt prüfen, wie unsere Anforderungen für das Industriegebiet am besten mit diesen Kategorien kompatibel sind.“