Spielplatz mit Auszeichnung

Ganze 17.000 m² umfasst der neue Kaisergarten in Laxenburg. Dieser beherbergt auch einen großen Spielplatz, der auf mehr als 2.500 m² genug Platz zum Spielen und Toben bietet. Der große Spielplatz besticht aber auch durch seine barrierefreien Elemente und die nahtlose Einbettung in den Garten. Nach der großen Eröffnungsfeier im Juni war nun auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister am Laxenburger Spielplatz, um sich persönlich ein Bild zu machen. In Begleitung von Bürgermeisters David Berl, ÖVP, begutachtete sie die zahlreichen neuen Spielgeräte und zeichnete den Spielplatz offiziell mit der Spielplatzplakette des Landes aus. Mit dabei waren auch Vesna Urlicic und Felix Mick vom Spielplatzbüro des Landes.

Freiraum für alle Generationen

Familien-Landesrätin Teschl-Hofmeister betonte in Laxenburg begeistert: „Bewegungs- und Begegnungsräume dienen der Gesundheit und der Gemeinschaft. Laxenburg hat im Kaisergarten einen Freiraum für alle Generationen geschaffen, der zum Austausch einlädt und maßgeblich für ein gesundes Miteinander sorgt.“ Gestaltet wurde der Freiraum durch das Beratungsprogramm „Schulhöfe & Spielplätze in Bewegung“ des Projektteams Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH. Schulen und Gemeinden in Niederösterreich werden im Rahmen dieser Initiative vom Projektteam Spielplatzbüro bei der Verwirklichung von Spielplätzen und Schulfreiräumen unterstützt und auch nach der Fertigstellung beratend begleitet.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und der Laxenburger Bürgermeister David Berl ließen es sich nicht nehmen, die neue Doppelseilbahn auszuprobieren. Foto: Gemeinde Laxenburg

Zuvor konnten die Kinder in Workshops ihre Wünsche hinsichtlich des Spielplatzes äußern. Darauf aufbauend erarbeitete das Projektteam Spielplatzbüro einen Gestaltungsvorschlag. Durch die Nähe zur Volksschule dient der Spielplatz auch als Schulfreiraum. Auf der Prioritätenliste ganz oben dabei war eine Doppelseilbahn, die auch auf den Bürgermeister und die Landesrätin einen besonderen Reiz ausübte. Der neue Spielplatz eignet sich für Kinder ab zwei Jahren aufwärts. Von der Nestschaukel, über die Eltern-Kind-Schaukel, bis hin zur ganz normalen Schaukel für die größeren Kinder ist alles vorhanden. Bei der Planung und Errichtung wurde zusätzlich auf Inklusion geachtet, weshalb viele Elemente auch für Kinder mit besonderen Bedürfnissen geeignet sind – so gibt es zum Beispiel bei der Sandkiste ein spezielles Liegepodest und eine besonders breite Rutsche, auf der Eltern gemeinsam mit ihrem Kind rutschen können.