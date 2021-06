Die Bürgermeisterneuwahl war notwendig geworden, weil Ferdinand Hausenberger, ÖVP, aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Bürgermeister niedergelegt hatte. Der Wahlvorschlag der „Liste Hausenberger, ÖVP Hennersdorf“ lautete auf den bisher als Vizebürgermeister amtierenden Thaddäus Heindl. Die Überraschung des Abends war, dass die SPÖ mit Fraktionschefin Doris Di Giorgio eine Gegenkandidatin aus den Reihen der ÖVP nominierte: Simone Kubo, die sich seit eineinhalb Jahren im Gemeinderat engagiert.

Di Giorigio erklärte: „Seit dem sie im Gemeinderat ist, hat sie sich sehr für Hennersdorf engagiert und vor allem soziale Kompetenz gezeigt.“

Hochwasserschutz und FF-Haus bleiben Thema

Die Bürgermeisterwahl wurde in einer geheimen Abstimmung mit Stimmzetteln durchgeführt. 12 Gemeinderäte plädierten für Thaddäus Heindl, sechs für Simone Kubo, ein Stimmzettel war ungültig. Damit entfielen mehr als die gesetzlich notwendigen 50 Prozent der Stimmen auf Heindl, der somit zum Bürgermeister gewählt war. Er erklärte nach der Wahl, bei der Ergebnisverkündung applaudierte auch die SPÖ: „Ich freue mich darauf, den schönsten Job in Hennersdorf ausüben zu dürfen. Gemeinsam mit allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten möchte ich den von meinem Vorgänger eingeschlagenen Weg weitergehen und Hennersdorf weiter positiv entwickeln.“

Drei Ziele will Heindl in nächster Zeit erreichen: „Für die Sanierung und Attraktivierung des Sportplatzes wurden bereits die ersten Beschlüsse gefasst. Der Beitritt zu Aktion ‚Natur im Garten‘ wurde ebenfalls schon beschlossen – „damit gehen wir unseren bereits eingeschlagenen Weg der Nachhaltigkeit konsequent weiter.“

Die Projekte, die den neuen Ortschef noch längere Zeit beschäftigen werden, sind die Errichtung des Hochwasserschutzes und der Fakt, dass eine Lösung für das Feuerwehrhaus gefunden werden muss. Nachdem Heindl als Bürgermeister nicht mehr dem Gemeindevorstand angehört, galt es, das frei gewordene Mandat im Vorstand neu zu besetzen. Der Wahlvorschlag lautete auf Simone Kubo, die auch in einer geheimen Wahl per Stimmzettel zur geschäftsführenden Gemeinderätin gewählt wurde.

Das war die Vorbereitung zum nächsten Schritt: die Wahl des Vizebürgermeisters respektive der Vizebürgermeisterin. Auch hier lautete der Wahlvorschlag auf Simone Kubo, 19 der abgegebenen Stimmen fielen auf diese Gemeinderätin.

Einstieg in die Politik habe sich ergeben

Damit war Kubo einstimmig zur Vizebürgermeisterin gewählt worden. Die bedankte sich „für das überwältigende Ergebnis“.

Was die frisch gebackene Vizebürgermeisterin besonders freut: „Es sind heute überwiegend Frauen im Gemeinderat. Ich finde das ganz toll und will mich auch weiterhin besonders um die Frauen in Hennersdorf kümmern.“