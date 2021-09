„Der Fasching ist schon wieder abgesagt!“ Diese Meldung verbreitete sich in der Vorwoche wie ein Lauffeuer. „Aha, ich weiß davon noch nichts“, schmunzelte Peter Holakovsky, Obmann des Mödlinger Förderungsvereines.

Allerdings gab er zu, dass man aufgrund der aktuellen Coronazahlen-Entwicklung von einer unbeschwerten Faschingssaison 2022 weit entfernt sei. „Es ist kein Geheimnis, dass ich vor dem Faschingsumzug Bauchweh habe. 3G-Kontrollen der Teilnehmer können wir natürlich nicht vornehmen.“

Auch die närrischen Sitzungen stünden in den Sternen. „Es gibt viele Gilden, die auch in dieser Saison darauf verzichten.“

Am Samstag ist Gainfarn (Bezirk Baden) Schauplatz einer Landessitzung des Bundes Österreichischer Faschingsgilden, im Oktober folge das bundesweite Treffen inklusive einiger deutscher Gildenvertreter in Salzburg. „Da werden wir dann mehr wissen, was alles möglich sein wird“, hofft Holakovsky. „Wir haben jedenfalls vor, in Mödling Fasching zu organisieren. Auch, wenn es sich vermutlich um einen Schmalspur-Fasching handeln wird.“