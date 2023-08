Gebäude in Wienerwald: Einst Schule und Gemeindeamt, bald Kindergarten

In der Planungsphase ist derzeit ein Kindergarten, der in oder beim alten Gemeindeamt in Sulz eingerichtet werden soll. „Es gibt bereits erste Pläne, aber wir wissen noch nicht genau, wie wir es machen wollen”, erklärt Ortschef Michael Krischke, ÖVP: „Wahrscheinlich wird das bestehende Gebäude erweitert, natürlich ist das Ganze auch eine finanzielle Sache.”

Das einstige Gemeindeamt war zuvor die Volksschule. „Die Ursprünge des Hauses, das direkt neben der Kirche liegt, sind sicher recht alt, dann wurde einmal dazugebaut und vermutlich aufgestockt. Oben waren zwei Klassenräume, unten war die Lehrerwohnung“, weiß Krischke.