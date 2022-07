Gumpoldskirchen: Alleeweg jetzt ohne Bäume

Werbung

Christine Hammerschick ist für Gartenliebhaber in Gumpoldskirchen und der Umgebung keine Unbekannte.

Mit viel Herzblut sowie körperlichem Einsatz pflegt sie ihren Garten, der bis letztes Jahr auch ein offizieller Schaugarten der NÖ-Initiative „Natur im Garten war“.

„Heuer habe ich eine Pause eingelegt, weil ich meinen Garten völlig neu gestaltet und mich auch weitergebildet habe.“ Hammerschick bietet jetzt auch Gartenreisen an und gibt Kurse, in denen sie verrät, wie Hobby-Gärtner ihre grünes Reich naturnah pflegen und gestalten können. Umso entsetzter reagierte sie auf die Baumfällungen am Alleeweg, die gut 30 Jahre alten Platanen wurden am 1. Juli im Auftrag der Gemeinde umgeschnitten.

„Das ist jetzt kein Alleeweg mehr, das ist eine Betonwüste. Es haben sich auch viele Bewohner der Wohnhausanlage über die Baumfällungen aufgeregt, aber die Gemeinde kennt da kein Pardon. Dabei waren die Platanen bereits stattliche Bäume, die wirklich Schatten gespendet und die Temperatur in der Straße gemindert haben. Jetzt gibt es hier überhaupt keine Schattenspender mehr“, sagt Hammerschick.

Damen fordern mehr Achtsamkeit bei Bäumen

Auch Johanna Spörk versteht die Aktion nicht. Sie kümmert sich nicht nur um Obdachlose und verwaiste Tiere, sondern „auch um die Bäume in der Gemeinde, die viel zu selten gegossen werden. Ich habe persönlich die Gemeindearbeiter darauf aufmerksam gemacht, dass es sehr wichtig ist, die Wassersäcke rund um die jungen Bäume regelmäßig nachzufüllen. Und ich gehe auch selbst mit der Gießkanne wo ich kann und mache das selber“.

Die Platanen hätten den Asphalt bereits angehoben, „weil der Platz für die Wurzeln einfach nicht vorhanden war. Im Norden Deutschlands wird kein Baum zuasphaltiert, da werden Pflastersteine rund um die Bäume verlegt. Das gibt den Wurzeln die Möglichkeit, sich auszudehnen“.

Hammerschick hat auch die Initiative „Natur im Garten“ von den Baumfällungen informiert. „Ich habe Landesrat Martin Eichtinger angeschrieben, aber leider bis jetzt keine Antwort bekommen.“

Dafür hat sich das Büro von Eichtinger bei Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, gemeldet. Der Ortschef erklärt: „Wir pflegen unsere Bäume so, wie es sich gehört. Ich habe ‚Natur im Garten‘ erklärt, dass die Wurzeln der Platanen bei der Wohnhausanlage bereits große Schäden an Privateigentum angerichtet haben. Die Eigentümergemeinschaft saniert ja gerade die Garagen, daher war jetzt der gegebene Zeitpunkt, um die Bäume zu entfernen.“

Die Baumfällungen wären nicht aus „Jux und Tollerei“ geschehen, „sondern weil sich Mieter bereits über die Platanen, die generell keine Stadtbäume sind, aufgeregt haben“, sagt Köck. Und selbstverständlich werde die Gemeinde auch Bäume nachpflanzen. „Die Baumscheiben werden vergrößert. Es wird alles so gemacht werden, wie es fachlich richtig ist“, versichert Köck.

