Eventreihe drängt ins Grüne

Außergewöhnliche Musikarrangements und exquisite Interpreten – dafür steht das „PODIUM festival“, das alljährlich in Mödling stattfindet. Ebenso unerklärlich wie unerfreulich nimmt sich die Tatsache aus, dass die Veranstaltungen des letzten Jahres, obwohl die Konzertreihe immer ein überaus positives Echo hatte, dürftigst besucht waren.

Hier machte sich das „Pandemie-Loch“ bemerkbar, meint Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ: „Die Leute waren einfach noch verunsichert, das haben wir auch bei anderen Veranstaltungen bemerkt.“ Man stehe seitens der Stadt zum Festival und sei dabei, ein optimiertes Konzept auszuarbeiten – immerhin begeht die Veranstaltung heuer ihr zehnjähriges Jubiläum.

Kultur für alle zugänglich machen

Angedacht ist – in Anlehnung an die sehr erfolgreiche Serie „Beethoven im Grünen“ – eine Outdoor-Variante: „Podium im Grünen, damit wollen wir auch in die Stadtteile gehen und die Leute dort und vor Ort erreichen“, erklärt der Kulturstadtrat: „So wird Kultur für alle leichter zugänglich.“

Nora Romanoff-Schwarzberg arbeitet bereits Ideen aus: „Wir planen wieder interessante Programme, zumal es ja auch unser Jubiläumsjahr ist.“ Für neue Impulse sorgt eine Kooperation mit dem Superar-Chor der Josef Schöffel-Schule.

Man setzt außerdem auf kleine, hochkarätige Ensembles, auf Singer, Songwriter und andere Genres – und auf das „Mobile Saxophon Quartett“. Alles in allem wolle man „Musik spannend präsentieren und die Menschen an unserer Begeisterung teilhaben lassen“, betont Romanoff-Schwarzberg.

