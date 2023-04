Frischer Lesestoff hängt auf den Bäumen in Maria Enzersdorf

In der Marktgemeinde kann man einen besonderen Ort begehen: den Poesie-Park, der seit zwei Jahren im Rathauspark gestaltet ist. An 30 Bäumen finden sich Gedichte, die zum genussvollen Lesen im Freien einladen. Die Themen der Gedichte wechseln in regelmäßigen Abständen. Aktuell wurden Gedichte mit dem Motto „Das ist nicht lustig?!“ affichiert. Wer Näheres über die Autorinnen und Autoren erfahren möchte, kann dies am Handy über den 3D-Erzähler BENN tun.

