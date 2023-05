Mödling: Togos Staatsmeister rappte drauf los

Seit mehr als drei Jahren ist die RedBox Mödling Austragungsort des einzigen internationalen Poetry Slams Österreichs: „slam'md - Der Poetry Slam mit Donner“. Am Freitag war es wieder so weit, Sprachakrobatinnen und -akrobaten aus Togo, Slowenien, Ungarn und der Slowakei trafen auf österreichische Wortkünstler. Roi Bokon, Poetry Slam Staatsmeister Togos sowie Finalist der Afrika- und Weltmeisterschaft 2022, rappte auf Französisch über weibliche Genitalverstümmelungen und Kindersoldaten, „Supazdela“ thematisierte in seinen Texten die slowakische Sexualerziehung sowie den Klimawandel, und „Puszta Cowboy“ verlor nur gute Worte über Österreich als Nachbarland.

Kathi Forstner und Markus Haller, die in der Vorrunde je einzeln aufgetreten waren, verbündeten sich für das Finale zum Team „Fizzers on Fire" und konnten gemeinsam mit „Katja Eva“ den „Goldenen Blumentopf“ in die Höhe stemmen. Die Moderatorinnen Katharina Wenty und Elena Sarto gestalteten den poetischen Abend darüber hinaus auch als aktives Mitmach-Quiz fürs Publikum: Wer Fragen über das Mai-Gastland Togo richtig beantworten konnte, wurde mit Süßigkeiten belohnt.

Beschreibung_1: Gewinner:innen - Slamteam Fizzers on Fire, bestehend aus Markus Haller und Kathi Forstner, sowie Katja Eva (oben, von l. nach r.) mit den beiden Moderatorinnen Katharina Wenty (unten, l.) und Elena Sarto (unten, r.) sowie internationalem Feature Poeten Roi Bokon (unten, Mitte)

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.